Volkswagen Ticari Araç; İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) üyeleri ve sektör paydaşlarıyla, düzenlenen bir iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sektörün önemli temsilcilerinin katıldığı gecede; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, İSTAB Başkanı Aziz Baş ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Harun Göktaş, Özel Araçlar Müdürü Polat Dükkancı ve Filo Yöneticisi Onurcan Tosun, marka satış, satış sonrası hizmetler ve pazarlama ekipleri ile İstanbul’daki Yetkili Satıcıların satış ekipleri yer aldı.

“Sektörün Yanında Olmak Temel Amacımız”

Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Harun Göktaş, Volkswagen Ticari Araç markası olarak yalnızca ürün ve hizmet sunan bir marka değil; sektörün her koşulda yanında olan, ihtiyaçlara çözüm üreten ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan güçlü ve güvenilir bir iş ortağı olma sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti. Göktaş, özellikle şehir içi ve personel taşımacılığı alanında faaliyet göster işletmelerin değişen ihtiyaçlarına uygun ürün ve finansman çözümleri geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

“Gelenekselleşen Buluşmalarla Güçlenen Fikir Alışverişi”

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu da etkinliği ilişkin değerlendirmesinde, ikincisi düzenlenerek gelenekselleşen bu buluşmaların yalnızca sektör temsilcilerinin ve markanın bir araya geldiği sosyal bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda güçlü fikir alışverişinde sayesinde iş birliğinin daha da pekiştirildiği önemli bir platform olduğunu ifade etti. Madazlıoğlu, Volkswagen Ticari Araç olarak sektör paydaşlarıyla sürdürülebilir iletişimi önemsediklerini ve bu tür organizasyonların karşılıklı güven ortamını güçlendirdiğini belirtti.

“Sektöre Değer Katan İş Birliklerini Önemsiyoruz”

İSTAB Başkanı Aziz Baş iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, sektör paydaşlarıyla bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu sektörümüzle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten, sektöre değer katan iş birliklerini önemsiyoruz. Bu anlamlı organizasyon için Doğuş Otomotiv ailesine ve Volkswagen Ticari Araç yönetimine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“Değer Katan Yeni Fırsatlar”

Yaptığı konuşmada, bu tür buluşmaların sektörde iş birliğini güçlendirmek, güncel sorulara birlikte çözüm üretmek ve yeni fırsatlar yaratmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Volkswagen Ticari Araç Filo Yöneticisi Onurcan Tosun ise markanın fonksiyonellik, ürün çeşitliliği ve kalite odaklı yaklaşımıyla her ihtiyaca uygun çözümler sunmaya ve topluma değer katmaya devam edeceğini ifade etti.

Gecede ayrıca, tüm katılımcılar adına Ayhan Şahenk Vakfı’na bağışta bulunularak etkinliğe anlamlı bir değer katıldı.