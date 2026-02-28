Orta Doğu’da tansiyon kritik seviyeye yükseldi. ABD ile gerilimin son haftalarda belirgin şekilde arttığı İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bazı bölgelerden dumanların yükseldiği bildirildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlattığını açıkladı. Katz, operasyonun İran kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı gerçekleştirildiğini belirtti ancak hedef alınan noktalar hakkında ayrıntı vermedi.

İsrail güvenlik kaynakları: "İran'a yönelik saldırı, ABD-İsrail ortak operasyonudur."

Tahran’da Alarm

İran basınında yer alan ilk bilgilere göre patlamalar askeri tesislere yakın bölgelerde hissedildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği iddia edilirken, resmi makamlardan saldırının boyutu ve olası can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

İran medyası, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın, ABD'nin saldırısında zarar görmediğini duyurdu.

Görgü tanıkları gece boyunca birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktarırken, sosyal medyada da çok sayıda görüntü paylaşıldı.

İran resmi haber ajansı Isna, patlamaların İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutu ile cumhurbaşkanlığı yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. İran kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hamaney Tahran’dan “güvenli bir yere” götürüldü.

Son Haftalarda Gerilim Artmıştı

Bölgede son dönemde:

ABD ile İran arasında karşılıklı sert açıklamalar,

İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik artan tehdit söylemi,

Suriye hattında yoğunlaşan askeri hareketlilik,

gerilimi tırmandıran başlıklar olarak öne çıkıyordu.

İsrail yönetimi daha önce İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak nitelendirmiş ve gerekirse tek taraflı harekete geçebileceğini açıklamıştı.

Küresel Etkiler Bekleniyor

Yaşanan gelişmenin petrol fiyatları, küresel piyasalar ve bölge ülkelerinin hava sahası kararları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. İran’ın olası misilleme adımları ise bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.