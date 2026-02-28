Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araştırmaları ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitü, 1935 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarıyla Merinos ve Bandırma koyunlarının verim özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, teknolojik ve bilimsel yeniliklerin ıslah programlarına entegre edildiğini belirterek, “Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunlarının genetik kaynaklarını koruyor, verim özelliklerini ise her yıl daha da iyileştiriyoruz” dedi.

Enstitüde yaklaşık 4 bin anaç koyun bulunduğunu aktaran Kılınç, hedeflerinin ikizlik oranını 1,56–1,57 seviyesinde tutmak olduğunu, bu yıl ise bu oranın daha da artacağını söyledi.

Et Verimi Yüksek Koyunlar Sahaya Çıkacak

Kılınç, suni tohumlamanın küçükbaş hayvancılıkta üretimi hızlandıracağını vurgulayarak, “Bakanlık desteğiyle yürütülen TAGEM projesi kapsamında sahip olduğumuz koçlardan alınan spermalarla, halk elinde ıslah sürülerinde ve damızlık koyunlarda suni tohumlama uygulayacağız. Böylece kaliteli kan değerlerini hızla üreticilere aktarabileceğiz” diye konuştu.

Enstitü, suni tohumlama sayesinde sahada et verimi yüksek koyunların sayısını artırmayı ve daha fazla üreticiye ulaşmayı hedefliyor.