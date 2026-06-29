Böylece, MIGA’nın “Dış Ticaret Finansman Garanti Programı” kapsamında Türkiye’deki ticari bankalar arasında söz konusu işlemi gerçekleştiren ilk banka oldu.

3 yıl vadeye kadar yenileme opsiyonu içeren ve yüzde 95 oranında MIGA garantörlüğü kapsamında olan 250 milyon dolar tutarındaki söz konusu kaynak ile, geri dönüşüm yoluyla yeniden üretilerek ülkemiz ihracatına katkı sağlayan hurda demir-çelik ithalatının yanı sıra, enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilenebilir enerji dış ticaret işlemlerinin finansmanı hedeflenmektedir. Ülkenin enerji dönüşümüne de katkı sağlamaktadır

Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuzu sürdüreceğiz

İşleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan “2026 yılının mart ayında IBRD garantörlüğü altında 1,5 milyar Euro tutarında 10 yıl vadeli fonlama sağladık. Bu defa ise, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki bir başka kuruluş olan MIGA garantisi altında, önde gelen muhabir bankalarımızdan JP Morgan aracılığıyla sağlanan 250 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak temin etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak ihracat ve yenilenebilir enerji odaklı alanların finansmanına destek sunmayı hedefliyoruz.

Uluslararası fon stratejimizi oluştururken yalnızca yeni kaynak teminine odaklanmıyor; bir yandan farklı kuruluşlarla yeni ve güçlü iş birlikleri geliştirirken, diğer yandan katma değer üreten sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızı destekleyecek çözümler üzerine yoğunlaşıyoruz. Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’deki en büyük iş ortaklarından biri olarak, aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren MIGA ile de söz konusu iş birliğini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Söz konusu işlemin, Türkiye’deki ticari bankalar arasında MIGA garantörlüğü kapsamındaki ilk işlem olma özelliği taşıdığını vurgulayan Osman Arslan, kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, farklı yapılar altında ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak çeşitli projelerde yer almaya devam edeceklerini belirterek “Bu önemli adımda emeği geçen MIGA ve JP Morgan ekiplerine, Bankamıza ve ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Proje garantörü MIGA adına açıklamalarda bulunan Genel Müdür, Tsutomu Yamamoto;

"VakıfBank ve J.P. Morgan ile bu etkili projede iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinden biri olup, üretiminin büyük kısmı geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahip olan elektrik ark ocaklarında gerçekleştirmektedir. Ayrıca ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik güçlü hedefleri bulunmaktadır. Bu nedenle geri dönüştürülebilir çelik hurdası ile rüzgâr türbinleri ve ilgili ekipmanların ithalatının finansmanı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklerken kritik sektörlerde istihdam sağlanması ve korunması açısından da büyük önem taşımaktadır."

Proje kreditörü J.P. Morgan Türkiye Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık;

"J.P. Morgan olarak, MIGA'nın Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında VakıfBank'ın 250 milyon doları tutarındaki işleminde tek kreditör banka olarak görev almaktan memnuniyet duyuyoruz. MIGA ve VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, uluslararası finansman aracılığıyla dış ticaretin desteklenmesine katkı sağlarken, Türkiye’deki müşterileri destekleme konusundaki taahhüdümüzü ve J.P. Morgan'ın küresel erişim ve uygulama gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır."

J.P. Morgan İhracat ve Kurum Finansmanı Küresel Başkanı Laura Galvin;

"Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlayacak ihracat ve yenilenebilir enerji odaklı sektörlerin finansmanını güçlendirmeye yönelik bu kilometre taşı niteliğindeki projede VakıfBank'ı desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bankanın kalkınma odaklı değer bankacılığı stratejisini desteklemek amacıyla Dünya Bankası Grubu üyeleriyle iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."