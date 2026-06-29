Florya Yerleşkesi'nde düzenlenen görkemli törende binlerce öğrenci kep atmanın heyecanını yaşarken, aileler de çocuklarının mezuniyet gururuna ortak oldu.

Törene İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

2003 yılında yalnızca 1.815 öğrenciyle tek bir binada eğitim hayatına başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi, bugün 50 bini aşkın öğrencisi, 100 bini aşan mezunu ve 600 bin metrekareyi bulan modern kampüs alanıyla Türkiye'nin en güçlü vakıf üniversitelerinden biri olarak eğitim hayatına yön vermeye devam ediyor. Yaklaşık 10 bin yeni mezunun daha eklenmesiyle mezun sayısını 100 binin üzerine taşıyan üniversite, bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve uygulamalı eğitim anlayışıyla küresel ölçekte değer üreten bir yükseköğretim kurumu olma vizyonunu sürdürüyor.

17 fakülte ve yüksekokulunda eğitim veren İstanbul Aydın Üniversitesi, 125 farklı ülkeden 12 bin 500 uluslararası öğrencisiyle gerçek anlamda çok kültürlü bir eğitim ortamı sunuyor. Uluslararası akademik iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve küresel bilim ağı sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi, "Uluslararası Bir Kampüs" kimliğiyle dikkat çekiyor.

Üniversitenin eğitim modeli ise teorik bilginin yanı sıra uygulamaya verdiği önemle öne çıkıyor. Güçlü sektör iş birlikleri, yerinde uygulama programları, laboratuvar çalışmaları, staj olanakları ve proje temelli eğitim anlayışı sayesinde öğrenciler mezun olmadan önce iş dünyasının dinamiklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunları, iş hayatına donanımlı, deneyimli ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak adım atıyor.

Florya Yerleşkesi'nde gün boyu süren mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını almanın mutluluğunu yaşarken, törenin en heyecanlı anı ise binlerce mezunun aynı anda keplerini gökyüzüne fırlatması oldu. Renkli görüntülere sahne olan törende aileler çocuklarının başarısını alkışlarla kutlarken, duygusal anlar da yaşandı.

Bilimsel üretimi merkeze alan, yenilikçi eğitim anlayışı ve uluslararası vizyonuyla yükseköğretimde öncü konumunu her geçen yıl daha da güçlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi, yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. Üniversite, küresel ölçekte değer yaratan, bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla öncü bir dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda büyümesini sürdürüyor.