Yılmaz, enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına otomatik olarak yansıtıldığını, ancak en düşük emekli aylığının bu sistemin dışında olduğunu belirterek, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında konuşan Yılmaz, temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarının mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde güncelleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibini hatırlatan Yılmaz, "Enflasyon neyse bunu mutlaka rakamlara yansıtıyoruz. Otomatik yansımadığı tek alan en düşük emekli maaşı. Bu konuda kanuni düzenleme gerekiyor. Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır." dedi.

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis tarafından yasalaştırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sosyal devlet anlayışı kapsamında düşük gelirli emeklilerin desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Yüksek prim ödeyen emekliler açısından dile getirilen adaletsizlik eleştirilerine de değinen Yılmaz, "Primi yüksek olanların maaşı zaten daha yüksek oluyor. Bu, sosyal devlet politikası kapsamında uygulanan bir destek mekanizmasıdır." ifadelerini kullandı.