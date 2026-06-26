Toplantı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni merkez binası olacak tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) hazırlık süreci değerlendirildi. Finans sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki rolü, sürdürülebilir finansman uygulamaları ve iklim odaklı risklerin yönetimi konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bankacılık sektörü olarak sürdürülebilirlik gündemini stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde finans sektörüne önemli sorumluluklar düşüyor. Bu çerçevede, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çakar, COP31 sürecinin küresel ölçekte iklim politikalarının şekillenmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, sürecin ülkemizin yeşil dönüşüm vizyonunun uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Sürdürülebilir finansmanın yeşil dönüşümün temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Çakar, iklim hedeflerine ulaşılmasında bankacılık sektörünün önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Türk bankacılık sektörünün COP31 sürecinde de aktif rol almaya devam edeceğini söyledi.