Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6 bin 100 TL seviyesinin hemen altında işlem görürken, ons altın ise 4 bin doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

29 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.099,92 TL

6.099,92 TL Çeyrek altın: 10.139,00 TL

10.139,00 TL Yarım altın: 20.235,00 TL

20.235,00 TL Tam altın: 40.294,11 TL

40.294,11 TL Cumhuriyet altını: 40.341,00 TL

40.341,00 TL Gremse altın: 101.044,28 TL

101.044,28 TL Ons altın: 4.067,41 dolar

Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde uluslararası piyasalardan gelecek ekonomik veriler ile döviz kurundaki hareketlerin altın fiyatlarında yeni değişimlere yol açabileceğini göz önünde bulunduruyor.