Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6 bin 100 TL seviyesinin hemen altında işlem görürken, ons altın ise 4 bin doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Altın ve Gümüşte Sert Düşüş Daha Ne Kadar Sürecek?
Altın ve Gümüşte Sert Düşüş Daha Ne Kadar Sürecek?
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29 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın: 6.099,92 TL
  • Çeyrek altın: 10.139,00 TL
  • Yarım altın: 20.235,00 TL
  • Tam altın: 40.294,11 TL
  • Cumhuriyet altını: 40.341,00 TL
  • Gremse altın: 101.044,28 TL
  • Ons altın: 4.067,41 dolar

Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde uluslararası piyasalardan gelecek ekonomik veriler ile döviz kurundaki hareketlerin altın fiyatlarında yeni değişimlere yol açabileceğini göz önünde bulunduruyor.