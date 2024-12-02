Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan ve İlker Altan; kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi. Etkinlik, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşti. Etkinliğe Mardin Vali Yarımcısı Büşra Uçar Koyun da katılırken, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da çalışmalara katılarak projeye destek oldu.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018 yılında hayata geçirdiği Yarının Sultanları projesinin bu sezonki ikinci ayağı Mardin’de yapıldı. VakıfBank’ın sponsorluğunda, Possible’ın katkılarıyla voleybol oynayan kız çocuklarıyla bir araya gelinen projede Artuklu Spor Salonu’nda voleybol dolu bir gün yaşandı.

Türkiye’nin en doğusundan en batısına gidilerek kız çocuklarının geleceğine voleybol aracılığı ile ışık tutmanın hedeflendiği Yarının Sultanları projesinde yeni sezonun ikinci ayağının gerçekleştiği Mardin’de Giovanni Guidetti’nin yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü’nün yardımcı antrenörleri Saim Pakkan ve İlker Altan da antrenmanlarda yer aldı. Etkinliğe Mardin Vali Yarımcısı Büşra Uçar Koyun da katılırken, VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da çalışmalara katılarak projeye destek oldu.

Çocuklar, pratik ve teorik eğitimleri ilgiyle takip etti

Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Mardin merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya gelirken, antrenmanlar sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Teorik ve pratik eğitimler sırasında voleybol ile ilgili birçok bilgi edinme şansı yakalayan çocuklar, çalışmaların ardından soru-cevap bölümünü de ilgiyle takip etti. Guidetti, projede kız çocuklarının sporun yanı sıra sosyal hayatlarında de başarılı olabilmeleri için onlara gerekli moral ve motivasyonu sağlamayı hedefliyor.

Giovanni Guidetti: “Projedeki motivasyonumuz her geçen gün artıyor”

Yarının Sultanları ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Mardin’de gerçekleşen antrenmanlarla ilgili şunları söyledi: “Bu sezonun ikinci etkinliğini Mardin’de gerçekleştirdik. Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz çünkü voleybolun gücüne inanıyoruz. Voleybol, hepimizin paylaştığı ortak bir tutku ve bu tutku, bizleri bir araya getiriyor. Bu projeye başlarken de bu inançla yola çıktık ve daha da yüksek bir motivasyonla devam ediyoruz. VakıfBank’ın katkılarıyla, bu projeyi daha etkili hale getirdiğimize ve daha geniş bir kitleye ulaşarak voleybolun yayılmasına katkı sağladığımıza inanıyorum. Voleybol öğrenmeye istekli, hevesli çocuklarla bir arada olmak beni her zaman fazlasıyla mutlu ediyor. Bu, sadece spor öğretmek değil, aynı zamanda onların hayatlarına dokunmak, onlara güven aşılamak anlamına geliyor.”

Banu Can Schürmann: “Kız çocuklarının böylesine güçlü bir rol modelle tanışması kıymetli”

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann, yaptığı açıklamada, “Giovanni Guidetti’nin fikir babası olduğu Yarının Sultanları, sadece voleybolu sevdirmekle kalmayıp, ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham veren bir proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, kız çocuklarının voleybola olan ilgilerini artırmak ve onları spora yönlendirmek adına büyük bir farkındalık yaratıyor. Ayrıca, kız çocuklarının güçlü bir rol modelle tanışması, hayallerine ulaşabilmek için ihtiyaç duydukları cesareti bulmalarına yardımcı oluyor. Onun bu anlamlı yolculuğunda yanında olmak ve böylesine önemli bir projeye katkıda bulunmak, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.