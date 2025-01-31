Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben “Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor. Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve Meslek Odaları ile iş birlikleri yapan Vakıf Katılım’ın KOBİ’lere 2024 yılında verdiği destek 153 milyar TL’yi buldu.

Mehmet Ali Akben: “KOBİ’lerimizin küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz.”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “KOBİ’ler, ekonomimizin belkemiğini oluşturuyor ve yerel kalkınma ile istihdam yaratma noktasında hayati bir role sahipler. Vakıf Katılım olarak, onların güçlenmesine katkı sağlamak adına yenilikçi finansal çözümler ve destek paketleri sunuyoruz. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında durmaya devam ediyoruz" dedi.

2024’ü bu anlamda son derece verimli geçirdiklerini dile getiren Akben, “Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle KOBİ’lerimizi desteklediğimiz bir sene oldu. Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz e-Yönetim Platformu Paket’le vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyoruz.

Devreye aldığımız bir diğer uygulamamız olan Dönemsel İşletme Finansmanı “Mevsim”le de nakit akışı dönemsellik gösteren dış ticaret, teknoloji firmaları ve yerli üretim yapan sanayi kuruluşları başta olmak üzere, ihracat, imalat, inovasyon alanlarında faaliyet gösteren, istihdam oluşturan tüm şirketler için kolaylık sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen tüm KOBİ işletmelerine özel olarak sundukları GFT ile işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli hale getirdiklerini vurgulayan Akben gelecek planları ile ilgili de şunları söyledi:

2025 senesi de KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya da imza atacak, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz.