Vakıf kültüründen aldığı ilhamla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, geçmişten günümüze ulaşmış vakıf eserlerinin envanterini oluşturmak amacıyla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi’ne Hatay’ın ardından Konya Vakıf Eserleri kitabı ile devam ediyor.

Proje kapsamında, insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden, binlerce yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Konya şehrindeki 289 vakıf eseri, 15 bin 200 fotoğraf karesi ile belgelendi ve eserlerin tarihçeleri uzman bir ekip tarafından kaleme alındı. Konya Vakıf Eserleri kitabı, Konya'nın ruhunu tüm ihtişamıyla sergileyen bu mimari eserlerin geleceğe aktarılması ve kalıcı hale getirilmesi için büyük önem taşıyor.

“Projemizi ilim ve irfan merkezi olmuş Konya şehri ile sürdürmenin gururunu yaşıyoruz”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Ülkemizin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı ve vakıf eserlerini geleceğe taşımayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu misyon ile başlattığımız Vakıf Eserleri Envanter Projesi’ni medeniyet, ilim ve irfan merkezi olmuş Konya ile sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrin tüm Vakıf eserlerinin belgelendiği Konya Vakıf Eserleri kitabının, engin mirasımızı gelecek nesillere taşıyacak bir referans kaynağı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni durak Bursa ve Kütahya

Anadolu medeniyetinin güzide kentlerini mercek altına alan Vakıf Eserleri Envanter Projesi’nin yeni durağının Bursa ve Kütahya olacağını ifade eden Akben şunları söyledi: “Yeni kitabımız için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Alanında uzman bir ekip tarafından büyük bir titizlikle Bursa ve Kütahya’daki Vakıf eserleri fotoğraflanmaya başladı. 2025 senesinde bu eserlerimizi de kamuoyu ile paylaşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.”

Fatih Ketancı’nın proje yönetmenliğini, Konya Envanter Projesi’nde Bilim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Boran görev aldı. Kitaptaki metinlerin Prof. Dr. Hasan Bahar, Prof. Dr. Tolga Bozkurt, Doç. Dr. Razan Aykaç, Dr. Erdal Elmas, Dr. Naci Bakırcı, Dr. Mehmet Mutlu, Uzm. Sanat. Tar. Burhan Öztürk ve Sema Şentürk tarafından kaleme alındığı, Emine Şule Demirtaş’ın editörlüğünü yaptığı projedeki eserler ise Mirkan Tunç, Ekrem Serdar, İbrahim Gedik tarafından fotoğraflandı.