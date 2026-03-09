Türk sanayisinin çelik güçlerinden OYAK Maden Metalürji (OMM), üniversitelerin son sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği ‘Cevher Sensin Part-Time Uzun Dönem Staj Programı'nı başlattı. Programa kabul edilen 28 genç yetenek, Ataşehir Merkez Ofis'te düzenlenen kapsamlı oryantasyon programıyla gelişim yolculuklarına ilk adımlarını attı. Gençler, program boyunca deneyimli yöneticilerden mentorluk alarak şirketin yenilikçi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm vizyonunun bir parçası olacak. Oryantasyon kapsamında öğrencilere kurumsal kültür, iletişim, bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm konularında eğitimler verilirken, ekip içi koordinasyonu güçlendirmeye yönelik uygulamalar da aktarıldı. Staj süresince şirket içi projelerde aktif rol üstlenecek gençler, gösterdikleri başarı ve motivasyon doğrultusunda şirket bünyesindeki kariyer fırsatlarına yönlendirilecektir.

‘Cevher Sensin - Staj' Yaz Dönemi Staj Başvuruları devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, geleceğin cevherlerini keşfetmek ve bu potansiyeli değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen "Cevher Sensin - Staj" Yaz Dönemi Staj Programı kapsamında başvurular devam ediyor. Başvurular, 31 Mart tarihine kadar staj.erdemir.com.tr/giris-yap adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Erdemir, İsdemir, Erdemir Maden, Ersem ve Erdemir Mühendislik şirketlerinde staj yapacak öğrenciler, ülke sanayisinin temelini oluşturan entegre üretim tesislerinin merkezinde yer alma fırsatı bulacak. Katılımcılar, ham maddeden nihai ürüne uzanan üretim ekosistemini yerinde gözlemleyerek OYAK Maden Metalürji şirketlerinin üretim ve mühendislik gücünü yakından deneyimleme imkânı elde edecek.

Cevher Sensin Part-Time stajyerleri, staja ilişkin görüşlerini belirtti:

İTÜ Malzeme Metalürji bölümü 4. sınıf öğrencisi Sena Uncu uluslararası satış departmanında staja başladığını belirterek, "Şirkette entegre bir tesis görmek istiyordum. İlgimi çeken şey çok büyük boyutlu olmasıydı. Aynı zamanda uluslararası satışa kabul aldım, bu da ilgimi çeken bir alandı. Geleceğe yönelik Ar-Ge ekiplerinde çalışmak isterim. Satış konusunda da tecrübe edinmek istiyorum" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencisi Elmas Rana Civelek, Ar-Ge departmanında staja başladığını belirterek, "Bu 4 ay boyunca sürecek olan süreç benim için çok heyecanlı olacak ve kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum. Ar-Ge departmanında çeşitli süreçleri optimize ederek, daha efektif şekilde çelik üreterek, farklı proseslere yardımcı olarak kendimi daha çok geliştirebileceğim ve elimden geldiğince bu sürece katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Eren Bozkurt, "Programın işleyişinde kendimi çok değerli hissettim. Hem yöneticiler hem mülakat sürecinde bizi oldukça değerli hissettirdiler. Daha sosyal ve güzel bir ortamda çalışacak olmak beni mutlu ediyor" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Sait Ünlü, satış biriminde staja başladığını belirterek, "OYAK Maden Metalürji bünyesinde Cevher Sensin ile çok güzel bir program tasarlanmış. Bize müthiş bir fırsat sundular. Satış tecrübemi artırmak için çok iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kadir Cur, Sürdürülebilirlik Departmanı'nda staja başlayacağını belirterek, "Sürdürülebilirlik çağımızın en önemli konusu. Burada iş hayatına daha iyi hazırlanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşegül Epçaçan, "Oryantasyon süreci çok eğlenceli geçti. Direkt yöneticilerle görüşüp sorularımızı yüz yüze sormak çok keyifliydi. Kendimi çok güvende hissettim, herkes çok ilgili" şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayşe Nur Uçar, "Geldiğimden beri bu kadar çok ilgi görmek, özenilmiş olması ve değer görmek beni çok mutlu hissettirdi. Şimdiden ait hissediyorum" ifadelerini kullandı.