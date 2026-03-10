Sanayi Üretim Endeksi Ocak 2026’da yıllık bazda 1,8, aylık bazda 2,8 azalırken İmalat Sanayi Sektörü Endeksi yıllık yüzde 2,5, aylık yüzde 3,4 düşüş gösterdi. Bu verilerin, enflasyona bağlı olarak artan maliyetlerin ve daralan iç talebin imalat sanayi üzerindeki baskısını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Yeni işyeri kapanmaları ve artan işsizlik oranları ile karşılaşmamak için bugünden gerekli tedbirlerin alınmasını elzem görüyoruz” dedi. Yeni bir Nefes Kredisi paketinin tanımlanması gerektiğini dile getiren Önel, kira stopajı oranlarının düşürülmesi, SGK prim desteğinin bütün sektörlere tanımlanması gibi tedbirlerin de acilen devreye sokulabileceğini belirtti.

2025 yılını yüzde 2,1’lik azalışla kapatan sanayi üretimi kan kaybetmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi 2026’nın ocak ayında yıllık bazda 1,8, aylık bazda ise yüzde 2,8 azalırken imalat sanayindeki kayıp daha da yüksek oldu. Ocakta İmalat Sanayi Sektörü Endeksi yıllık yüzde 2,5, aylık yüzde 3,4 düşüş gösterdi.

“Sanayi sektörü enflasyon baskısı altında”

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, TÜİK verilerinin, yıla zayıf bir başlangıç yapan sanayi sektörünün özellikle enflasyona bağlı olarak artan maliyetler ve daralan iç talepten dolayı ciddi bir baskı altında olduğuna işaret ettiğini söyledi. Özellikle imalat sanayi sektöründeki düşüşün reel sektördeki zorlu durumu net bir şekilde yansıttığına dikkat çeken Önel, “Ocak 2026’da yıllık yüzde 2,5, aylık yüzde 3,4 ile toplam sanayi üretiminin üzerinde bir düşüş gösteren İmalat Sanayi Sektörü Endeksi, Aralık 2025’de de benzer bir tablo sergilemişti. Endeks, geçen yılın son ayında yüzde 1 artış gösterse de yıllık bazda yüzde 2,7 azalmıştı” diye konuştu.

“İşletmeler kapanıyor, işsizlik artıyor”

Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Sektörü Endeksi’nin ortaya koyduğu kaygı verici tablonun reel sektörde de somut bir şekilde gözlenebildiğini dile getiren Önel, “Geçen yıl, sadece hazır giyim ve tekstil sektöründe 5 bine yakın işletme kapandı, 113 binin üzerinde insan işini kaybetti. Uzayan dezenflasyon süreci, artan operasyonel maliyetler, düşen karlılık ve tahsilat sıkıntıları işletmelerin üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulundu.

“Navlun ve sigorta giderleri de artıyor”

İçinde bulunduğumuz dönemde, yaşanan jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hammadde maliyetinin yanı sıra navlun ve sigorta giderlerinin de arttığına dikkat çeken Önel, şunları söyledi:

“Tüm bu olumsuz gelişmeler, özellikle imalat sanayini zorlamaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde daha fazla işyeri kapanması ve daha yüksek bir işsizlik oranıyla karşılaşmamak için bugünden gerekli tedbirlerin alınmasını elzem görüyoruz. Öncelikle palyatif bir önlem olarak reeskont kredi maliyetleri oranında yeni bir Nefes Kredisi paketinin devreye sokulması, reel sektörün rahatlaması açısından önemli bir adım olacaktır. Bununla birlikte kira stopajı oranlarının düşürülmesi, SGK prim desteğinin bütün sektörlere tanımlanması acilen alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor.”