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Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin türü ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Operasyonun ardından A.C.A.'nın Talas Belediye Meclis üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Yapılan incelemede, araç sürücüsünün CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kocasinan ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin araçta yaptığı aramada yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

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