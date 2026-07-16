Yüksek Mahkeme, hasta eşiyle ilgilenmeyen, uzun süre camide kalarak ortak yaşamdan uzaklaşan kocayı "ağır kusurlu" bularak boşanma davasında yerel mahkemenin kararını onadı.

Hasta eşine destek olmadı, boşanma davası açtı

Bursa'da görülen davada yaşlı bir adam, eşinin kendisini aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu ve emekli maaşı kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürerek boşanma talebinde bulundu. Evden ayrıldıktan sonra bir süre sokakta kaldığını, geceleri ise soğuktan korunmak için camide konakladığını belirten davacı, nafaka ile maddi ve manevi tazminat da talep etti.

Kadın: Hastalandığımda beni yalnız bıraktı

Davalı kadın ise iddiaları reddederek, sağlık sorunları nedeniyle eşinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ancak bunun yerine yalnız bırakıldığını ifade etti. Şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamaya başladığını belirten kadın, tedavi sürecinde bakımını eşinin değil kardeşi, kızı ve damadının üstlendiğini söyledi.

Kadın ayrıca eşinin, hastalığı nedeniyle zaman zaman evden uzaklaşıp camide kaldığını ve evlilik sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Mahkeme kocayı kusurlu buldu

Aile Mahkemesi, tanık beyanları ve dosyadaki delilleri değerlendirerek, davacının hasta eşine gerekli ilgiyi göstermediği ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna ulaştı. Davalı kadına yüklenebilecek kusurların ise ispatlanamadığını belirten mahkeme, boşanma davasını reddetti.

Kararın istinafta da değişmemesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay: Hasta eşe bakmamak evlilik yükümlülüğüne aykırı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun buldu. Kararda, eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine destek olma ve özellikle hastalık dönemlerinde bakım yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, hasta eşiyle ilgilenmeyen ve evlilik sorumluluklarını yerine getirmeyen kocanın davranışlarının Türk Medeni Kanunu kapsamında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu değerlendirmesiyle ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Emsal niteliğinde karar

Karar, eşlerin yalnızca ekonomik değil, hastalık dönemlerinde manevi destek ve bakım yükümlülüğü de bulunduğunu ortaya koyan önemli bir emsal olarak değerlendiriliyor. Yargıtay'ın bu kararı, evlilik birliğinde bakım ve dayanışma sorumluluğunun ihlal edilmesinin boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde belirleyici olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.