Üsküdar Belediyesi Eski Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Sevgili Üsküdarlılar, sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne HACİZ GELDİ. Evet, yanlış duymadınız, İstanbul’un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi. 1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri http://sahibinden.com’dan topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi. Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar. Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul’un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor! Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir? Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık…" ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNDEN İDDİALARA CEVAP

Hilmi Türkmen'in iddiaları üzerine açıklama yapan Üsküdar Belediyesi sosyal medya üzerinden cevap verdi. Yapılan açıklamada:

"Birtakım sosyal medya hesapları ve kimi basın yayın organları tarafından ortaya atılan iddialar ve algı çalışmaları üzerine bir açıklama yapılması gerekliliği görülmüştür. Üsküdar Belediye Başkanlığı makamına haciz geldiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu iddiaya temel olan borç 2022 sözleşmesi yapılan 2024’e kadar uzanan bir borç olup, önceki yönetimin yaptığı borca ilişkin olarak dün belediyemize haciz memurlarının geldiği doğrudur. İlgili firmayla yapılmış olan sözleşmeye ilişkin, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22. İcra Dairesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğümüz’ün hak ediş ödemesi 5 milyon 400 bin TL olarak belirlenmiştir. İlgili firmayla yapılan görüşme sonrası borcun 4 taksitle ödenmesi protokol ile kararlaştırılmıştır. Bu ödeme planı hukuka uygun olarak taraflarca belirlenmiştir.

Borcun ödemeleri 23 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 4 taksitle gerçekleştirilecektir. Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız üzere art niyetli yöntemlerle belediye yönetimimizi karalamaya gayret etmektedir. Kamuoyunun ve Üsküdarlılar'ın bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Üsküdar Belediyesi'nin açıklaması sonrasında Hilmi Türkmen yeni bir paylaşım yaptı. Türkmen paylaşımında: "Üsküdar’da altta satır satır yazılan projeleri yapan, yıllarca da hak edişlerini tıkır tıkır ödeyen belediye, 5 milyonluk hakedişi icra ile taksit taksit ödeyecek hale gelmiş, itiraf gibi de bir açıklama yayınlıyorlar. 9 milyar bütçeleri var, 5 milyon ödeyemez hale gelmişler! Şu altta hepsi per perişan olan eserlerimizin akibetini de takip edeceğiz, 9 milyarlık bütçe ile tek eser kazandırmadan 5 milyon hakediş ödemesi yapamaz, personel maaşı ödeyemez duruma gelişlerini de… Bu kadar işi yapıp, İstanbul’un en borçsuz, hatta sattıkları gayrimenkullerle artıda olan bir bütçeyi teslim ettik. Aksini iddia ediyorlarsa belgeleri ile çıkalım her mecrada konuşalım. O kadar beceriksiz, iş bilmez, ne yönettiklerini, ne yaptıklarını bilmez bir haldeler ki, kalan süreleri böyle itiraf mahiyetinde açıklamalar yapmakla geçecek belli oldu. 9 milyarlık dev bütçe ile neler yaptığınızı da yapmadığınızı da adım adım takip edeceğiz. YOK ÖYLE YAĞMA!" sözlerini kullandı.