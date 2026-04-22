İSO Meclis Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, bölgede yaşanan gerilim nedeniyle bazı hava sahalarının kapatıldığını hatırlatarak, bu durumun uçuş planlamalarını da etkilediğini söyledi. İran, Irak, Suriye’nin güneyi ve Kuveyt gibi bazı bölgelere yönelik uçuşların bu nedenle durdurulduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, hava yolu şirketlerinin risk değerlendirmelerini kendilerinin yaptığını vurgulayarak, THY ve Pegasus’un Mayıs ayı sonuna kadar ilgili uçuşlarını iptal ettiğini, ancak ateşkes sürecinin netleşmesiyle planların yeniden gözden geçirilebileceğini kaydetti.

İran tarafından Türkiye’ye uçuş yapılmasına yönelik bir talep olduğunu da aktaran Uraloğlu, bu başvurunun değerlendirildiğini belirterek, “Önceliğimiz yolcu güvenliği. İçinde yüzlerce kişinin bulunduğu uçuşlarda hiçbir şekilde risk alınamaz” dedi.

Jet yakıtı piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, küresel petrol fiyatlarında ciddi artış yaşanmasına rağmen Türkiye’de jet yakıtı arzında bir sorun bulunmadığını ifade etti. Türkiye’nin jet yakıtı ithalatçısı değil, ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Ülkemizde şu an için herhangi bir yakıt sıkıntısı söz konusu değildir” diye konuştu.

Öte yandan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik olası bir zam sorusunu da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, “Şu an için böyle bir gündemimiz yok. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.