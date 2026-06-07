Yurdun bir yarısı 38 dereceyi bulan çöl sıcaklarıyla kavrulurken, diğer yarısı ani hava patlamaları ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Günün En Tehlikeli Saat Dilimi: 12:00 - 18:00

Uzmanlar, özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde sakin ve az bulutlu başlayan gökyüzü, güneşin yeryüzünü hızla ısıtmasıyla dikine yükselen hava akımlarına (konvektif hareketler) sahne olacak. Bu durum, saat 12:00 ile 18:00 arasında aniden dikey yağmur bulutlarının oluşmasına ve şiddetli fırtınalara yol açabilecek. Akşam saatlerinden itibaren ise hava serinleyecek.

ÜÇ BÜYÜK METROPOLDE TABAN TABANA ZIT HAVA DÖNGÜSÜ

Önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de birbirine tamamen zıt hava şartları görülecek. İşte üç büyük kentin detaylı hava raporu:

İstanbul'da Deniz ve Plaj Havası Kapıda

Megakent İstanbul, bu hafta yağış riskinden büyük ölçüde uzak kalacak. Hafta ortasında 27-29°C arasında seyredecek sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren 30°C sınırını aşarak bunaltıcı yaz sıcaklarını başlatacak. Hafta sonu plan yapanlar için pazar günü de dahil olmak üzere açık ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Ankara "Kırkikindi" Kıskacında: Şimşeklere Dikkat!

Başkent Ankara, İstanbul’un aksine ani sıcaklık farklarının kurbanı oluyor. Pazar, pazartesi ve salı günleri özellikle öğleden sonraları aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağış ve şimşek tehlikesi var. Yağış anında termometreler 26-28°C civarında seyredecek. Çarşambadan itibaren ise fırtınalar yerini güneşe bırakacak ve perşembe günü sıcaklık aniden 30°C'ye fırlayacak.

İzmir İstikrarını Koruyor, Aydın Çölü Yaşıyor

Ege'nin incisi İzmir, iç kesimlerdeki fırtınalı havaya tamamen sırtını dönüyor. Hafta genelinde 30-32°C bandında, az bulutlu ve bol güneşli bir yaz dönemi geçirecek olan İzmir, deniz esintisi sayesinde komşusu Aydın kadar bunalmayacak. İzmir’de pazar günü de dahil kesintisiz bir güneş etkili olacak.

TÜRKİYE'NİN "EN" SICAK ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Önümüzdeki 5 günlük süreçte Türkiye'nin adeta kavrulacak olan lider şehri, termometrelerin 37-38°C’yi göstereceği Aydın olacak. Aydın'ı kurak sıcağın merkezi Güneydoğu takip edecek:

Şanlıurfa ve Batman: 35 - 37°C

Kahramanmaraş: Hafta başında 36°C

Diyarbakır: Periyot boyunca kararlı 35°C

Manisa ve İzmir Çevreleri: Yüksek nemle birlikte 34-35°C

Yağmurlar Ne Zaman Ülkeyi Terk Ediyor?

Haftanın ortasında İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) ve Göller Yöresi’ni (Isparta, Burdur) sulayacak olan yağışlı sistem, periyodun son gününde ülkeyi terk edecek. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum-Kars şeridine sıkışarak etkisini kaybedecek.