RAMS Çatısı altında toplumsal fayda odaklı çalışmalarını sürdüren RAMS Türkiye, Değirmenoluk İlkokulu’nda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla okulun fiziki koşullarını iyileştirdi ve eğitim ortamının ihtiyaç duyduğu altyapıyı güçlendirdi. Proje kapsamında yalnızca okul binası değil, çevre düzenlemesi de ele alınarak bahçeye çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri yeni bir oyun alanı kazandırıldı.

“Çocuklarımızın Hayallerine Güçlü Bir Zemin Hazırladık”

Projenin açılışı, RAMS Türkiye CEO’su Cem Ciritçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahri Tunga tarafından eğitime ve öğrencilere sağlanan bu katkılardan dolayı Cem Ciritçi’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Cem Ciritçi, çocukların daha iyi koşullarda eğitim almasının ve geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlanmalarının şirket vizyonunun merkezinde yer aldığını belirtti. RAMS Türkiye’nin 38 yıllık köklü geçmişiyle yalnızca yapılar inşa etmenin ötesinde, yaşam alanlarını iyileştirerek topluma değer katmayı sorumluluğunun bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Ciritçi, “Çocukların yüzündeki tebessüme ortak olmak büyük bir mutluluk kaynağı. Değirmenoluk İlkokulu’nda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile onların hayallerine daha güçlü bir zemin hazırlamayı amaçladık” diye konuştu.

Sanata ve Gençliğe Yatırım Sürüyor

RAMS Türkiye, eğitim alanındaki desteklerinin yanı sıra kültür-sanat çalışmalarına da büyük önem veriyor. RAMS Çatısı altında gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında, kısa süre önce düzenlenen DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin destekçileri arasında yer aldı. Bienal kapsamında sergileme alanlarının tasarım ve uygulama süreçlerini üstlenen RAMS Türkiye, 5 bin 350 çocuk ve gencin eserlerinin sergilenmesine olanak tanıyarak sanatın kapsayıcı gücüyle gençlerin hayal dünyasına destek verdi.

RAMS Türkiye, “RAMS Çatısı” altında yürüttüğü projelerle; eğitimden kültür-sanata uzanan geniş bir yelpazede toplumsal fayda üretmeye ve yarının mimarı olan çocukların geleceğine değer katmaya önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam etmeyi hedefliyor.