Açıklanan verilere göre, mayıs ayında fiyatı en fazla yükselen ürün yüzde 15,65'lik artışla hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı oldu. Seyahat harcamalarındaki bu yükselişi, giyim ve diğer ulaşım kalemleri takip etti. Erkek ve erkek çocuk giysilerinde yüzde 14,88, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında ise yüzde 14,29 oranında fiyat artışları görüldü. Ayrıca soğan, sarımsak, havuç ve zeytin gibi taze sebzelerin fiyatlarında yüzde 13,97, kadın ve kız çocuk giysilerinde yüzde 13,05, katı ve sıvı yağlarda yüzde 9,53, tuz ve soslarda ise yüzde 8,66'lık bir tırmanış gerçekleşti.

Enflasyon sepetinde geçen ay yüzleri güldüren düşüşler ise gıda ve akaryakıt cephesinde yaşandı. Mayıs ayının en çok ucuzlayan ürün grubu, yüzde 22,21'lik gerilemeyle meyvesi yenen sebzeler ile taze veya soğutulmuş ürünler oldu. Mutfak masraflarını hafifleten diğer kalemlerde de taze yeşil baklagiller yüzde 19,97, yeşil yapraklı veya saplı sebzeler ise yüzde 15,54 oranında indirimle tezgahlara yansıdı. Ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarında yüzde 7,70'lik bir düşüş kaydedilirken, küçük ev aletleri yüzde 3,78, çikolata ve kakao bazlı ürünler yüzde 3,14, kahvaltılık tahıllar ise yüzde 2,96 oranında geriledi.

TÜİK'in paylaştığı genel tüketici fiyat endeksi verilerine bakıldığında, tüketici fiyatlarının mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında bir artış gösterdiği görüldü. Yıllık bazdaki verilere göre ise enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 32,24 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentileri doğrultusundaki seyrini sürdürdü.