AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ara seçim sonuçlarının milletin AK Parti’ye olan teveccühünün artarak sürdüğünü net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yavuz, AK Parti'nin aday çıkardığı 5 beldenin 4'ünde zafer elde ettiğini, 1 beldede ise Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin adayının kazandığını duyurdu.

Cumhur İttifakı Sandıktan Güçlenerek Çıktı

Seçim sonuçlarının detaylarını paylaşan Ali İhsan Yavuz, AK Parti ve MHP adaylarının kazandığı bölgeleri ve oy oranlarını şu şekilde sıraladı:

Tokat Almus Bağtaşı: %94.5 (AK Parti)

Tokat Reşadiye Yolüstü: %82 (AK Parti)

Gümüşhane Merkez Tekke: %65 (AK Parti)

Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa: %52 (AK Parti)

Tokat Yeşilyurt Kuşçu: %60 (Cumhur İttifakı / MHP)

"Çevrecik'te Oylarımızı 5 Kat Artırdık"

Seçimin kaybedildiği tek yer olan Tokat Reşadiye Çevrecik beldesine de değinen Yavuz, buradaki oy artışına dikkat çekti. Yavuz, "Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık. Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Milletimize Müteşekkiriz"

Elde edilen yüksek oy oranlarının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yavuz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: