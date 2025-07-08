Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, şirketlere 3 aylık geçici mühlet verildi. 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu süre boyunca şirketlerin mali yapılarının yeniden yapılandırılması ve alacaklılarla uzlaşma zemini oluşturulması hedefleniyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için mahkeme, şirketler adına konkordato komiserleri görevlendirdi.

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıcılık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş olanaklarıyla Anadolu’da geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Konya’daki güçlü varlığının yanı sıra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi şehirlerde de toplam 19 mağazası bulunan marka, perakende sektöründe uzun yıllar boyunca önemli bir oyuncu olarak dikkat çekti.

Merkezini 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’a taşıyan şirketin, mali yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığı ve bu nedenle konkordato sürecine başvurduğu öğrenildi.

Şirketin konkordato sürecinden güçlenerek çıkıp çıkamayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Perakende sektörünün yakından takip ettiği gelişme, bölgesel ekonomiler ve tedarikçi firmalar açısından da önem taşıyor.