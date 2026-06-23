Türkiye çimento ve beton sektörünün önde gelen firmalarından OYAK Çimento, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan faaliyetlerini, stratejik önceliklerini ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarına sunduğu 2025 Entegre Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve GRI Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan rapor; şirketin kısa, orta ve uzun vadeli değer oluşturma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Karbon Nötr Geleceğe Doğru

2025 yılını, zorlu küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen operasyonel dayanıklılığını koruduğu ve iş modelini daha çevik, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdüğü bir yıl olarak tamamlayan OYAK Çimento, "Yeşil Yeni Altındır" vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı 2050 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda; enerji verimliliği, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarını sürdürüyor. Bu vizyonun en somut göstergelerinden biri olarak, 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı toplam yatırımların tutarı 3,49 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yatırımlar içerisinde en büyük payı, yüzde 85,6 oranıyla yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Şirket, sanayi sektörü için öz tüketim amaçlı hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini de yıl sonu itibarıyla devreye alarak sürdürülebilir enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşına imza attı.

OYAK Çimento, operasyonel iyileştirmelerin yanı sıra ürün portföyünü de dönüştürerek sürdürülebilir rekabet gücünü artırıyor. "Yeşil Çimento Mevzuatı" ile uyumlu şekilde düşük klinker içerikli ürün geliştirme çalışmalarına odaklanan şirket, sürdürülebilir ürünlerden elde edilen gelirin toplam gelire oranını yüzde 34,8 seviyesine taşıyarak pazardaki konumunu güçlendirdi.

"Sektörümüzdeki dönüşüme yön veriyoruz"

Raporun sunuşunda değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, 2025 yılının OYAK Çimento için dayanıklılığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirtti. Çalbıyık, "OYAK Çimento olarak temel önceliğimiz sektörümüzdeki dönüşüme yön vermek, değer zincirimizin her aşamasında kalıcı fayda üretmek ve ülkemizin sanayi gücünü küresel ölçekte temsil etmek oldu. Bugün OYAK Çimento; sürdürülebilir şehirler için çözüm geliştiren, teknolojiyle güçlenen, düşük karbonlu üretim yetkinliğini artıran ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren entegre bir sanayi şirketi olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin üretim modelini şekillendiriyoruz"

Şirketin stratejik hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaşan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise atılan adımların bugünün performansını güçlendirirken geleceğin üretim modelini de şekillendirdiğini vurguladı. Sela, "Yenilenebilir enerji, dijitalleşme, enerji verimliliği ve operasyonel süreklilik alanlarında attığımız adımlar, sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzun ayrılmaz parçalarıdır. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz çevre odaklı yatırımlarla, OYAK Çimento'yu yalnızca çimento üreten bir şirket olmanın ötesine taşıma hedefimizi güçlendirdik" dedi.

Raporda öne çıkanlar:

Çevre ve Düşük Karbon Odaklı Yatırım: 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere aktarılan toplam yatırım tutarı 3,49 milyar TL seviyesine ulaştı.

Yenilenebilir Enerjide Tarihi Pay: Hayata geçirilen çevre odaklı yatırımlar içinde en büyük payı, yüzde 85,6 gibi yüksek bir oranla yenilenebilir enerji projeleri aldı.

Sanayide Güneş Enerjisi Hamlesi: Sanayi sektörü için öz tüketim amaçlı hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri yıl sonu itibarıyla başarıyla devreye alındı.

Sürdürülebilir Ürün Gelirlerinde Başarı: "Yeşil Çimento Mevzuatı" ile uyumlu düşük klinker içerikli ürün geliştirme çalışmaları sayesinde, sürdürülebilir ürünlerden elde edilen gelirin toplam gelire oranı yüzde 34,8 seviyesine yükseldi.

Net Sıfır Taahhüdü ve Uluslararası Standartlar: Şirketin orta ve uzun vadeli değer oluşturma hedefleri; Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı 2050 Net Sıfır vizyonu, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve GRI Standartları ile uyumlu olarak hazırlandı.