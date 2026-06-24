65 seçkin firmadan yaklaşık bin beyaz yakalı sporcuyu bir araya getiren dev organizasyon, kurumsal hayatın stresini spora ve networke dönüştürürken, turnuvanın son gününde heyecan adeta zirveye taşındı.

Haliç’te Dragon Boat Heyecanı ve İTÜ’de Şampiyonluk Finalleri

Turnuvanın final günü olan 21 Haziran, sabahın erken saatlerinde Haliç Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen Dragon Boat yarışlarıyla start aldı. Küreklerin şampiyonluk için çekildiği bu görkemli mücadelede Shipeedy birincilik ipini göğüslerken, Asmar ikinci, KPMG ise üçüncü olarak podyumda yerini aldı. Haliç'teki bu nefes kesen açılışın ardından heyecan, organizasyonun ana merkezi olan İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ne taşındı.

Yerleşkede gün boyu süren finaller tam bir görsel şölene sahne olurken, futbol müsabakalarında Oyak Erdemir şampiyonluğa ulaştı, Kent ikinci, Oyak Pazarlama ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Yeşil sahada başlayan heyecan dalgası; satranç, tenis, voleybol ve bocce müsabakalarıyla devam ederken, voleybol branşında Oyak Dream Team şampiyonluk ipini göğüsledi, LC Waikiki ikinci, Abbott ise üçüncü oldu. Bocce ikili kategorisinde Hedef Filo adına katılan Nonniks, üçlü kategorisinde ise Hedef Filo adına Hedef Noktası şampiyonluk kupasını kaldırırken; basketbolda ise Ata Grubu A takımı zirveye adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Corporate Games’in Yıldızları Parladı

Kortlarda, pistlerde, masalarda ve parkurlarda da adeta birer yıldız gibi parlayan sporcular, şirketlerinin bayrağını en üst sıraya taşımak için olağanüstü bir performans sergiledi. Karting kadınlarda Getir'den Beyza Ozan, erkeklerde ise Doğan Yatırım Bankası'ndan Ahmet Berkay Köylü pistin en hızlı isimleri olmayı başardı. Tenis kortlarında Oyak'tan Ebru Arıcan ile Oyak Erdemir'den Serkan Ayva birinciliğe yerleşirken; masa tenisinde adeta BMC fırtınası esti ve kadınlarda Kezban Piliç, erkeklerde ise Garanti BBVA'dan Özgür Dinç şampiyonluğu göğüsledi. Bowling branşında ise Garanti BBVA öne çıkarak büyük bir başarıya imza attı; turnuvada hem Garanti BBVA A Takımı şampiyon oldu hem de bireysel kategorilerde Ezgi Evler ve Erkan Akkaya zirvenin sahibi oldu. Satranç branşında ise takımlarda Ziraat Bankası A Takımı liderliği alırken, bireyselde Hasan Kıvanç Çil adını altın harflerle birinciliğe yazdırdı. Büyük bir rekabete sahne olan koşu branşı kadınlar kategorisinde Oyak Erdemir'den Damla Tavşan birinci, Nike'tan Ecem Kayansalcık ikinci ve Oyak'tan İrem Nur Çatalpınar üçüncü olurken; erkekler kategorisinde ise BMC'den Mehmet Yiğit birinciliği, Abbott'tan Sarp Ünlütokmak ikinciliği ve yine BMC'den Umut Pekdüz üçüncülüğü elde etti.

Havuzda Madalya Yağmuru

Havuzda ise farklı metre ve yaş kategorilerinde kazandıkları birinciliklerle geceye damgasını vuran sporcuların kıyasıya mücadelesinde Yüzme 50 Metre kadınlar açık ve (30+) kategorisinde Akbank'tan Neslinur Turan Karol birinci olurken; 50 metre kadınlar açık kategorisinde Akbank'tan Sevim Eryılmaz ikinci, Getir'den Cansu Elmas üçüncü oldu ve Sevim Eryılmaz aynı zamanda kadınlar (40+) kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar 50 metre (30+) kategorisinde Akbank'tan Gülsüm Öner Topkara ikinciliği elde ederken; yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ise Akbank'tan Sevim Eryılmaz hem kadınlar açık hem de kadınlar (40+) kategorilerinde birinciliğe ulaştı. Yüzme kadınlar 200 metre kategorisinde de Akbank fırtınası devam etti ve Neslinur Turan Karol kadınlar açık ile (30+) kategorilerinde birinci, Gülsüm Öner Topkara ise yine kadınlar açık ile (30+) kategorilerinde ikinci oldu.

Yüzme erkekler 50 metre müsabakalarında Getir'den Ozan Kemer erkekler açık ve (30+) kategorilerinde birinci, Şişecam'dan Yekta Ateş Gösterişlioğlu erkekler açık ve (30+) kategorilerinde ikinci olurken; erkekler açık kategorisinde Garanti BBVA'dan Gökberk Çerçioğlu üçüncü, erkekler (30+) kategorisinde LC Waikiki'den Olcay Batu Coşkuner üçüncü, erkekler (40+) kategorisinde ise VakıfBank'tan Alpaslan Kantekin birinci, Inveo Yatırım Holding'ten Burak Çaptuğ ikinci ve Şişecam'dan Altan Akif Özyiğit üçüncü olarak yarışı tamamladı. Erkekler 100 metre yüzme yarışlarında Getir'den Ozan Kemer erkekler açık ve (30+) kategorilerinde birinciliği, Şişecam'dan Yekta Ateş Gösterişlioğlu erkekler açık ve (30+) kategorilerinde ikinciliği göğüslerken; erkekler açık kategorisinde Garanti BBVA'dan Gökberk Çerçioğlu üçüncü, erkekler (30+) kategorisinde LC Waikiki'den Olcay Batu Coşkuner üçüncü olurken, erkekler (40+) kategorisinde ise VakıfBank'tan Alpaslan Kantekin birinci, Vorwerk'ten Celal Altunbaş ikinci ve VakıfBank'tan Boran Karataş üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 200 metre kategorisinde Şişecam'dan Barış Can Şenoğlu erkekler açık ve (30+) kategorilerinde birincilik madalyasını alırken; erkekler açık kategorisinde Vorwerk'ten Celal Altunbaş ikinci, VakıfBank'tan Boran Karataş üçüncü olurken, erkekler (30+) kategorisinde VakıfBank'tan Alptekin Kantekin ikinci, Garanti BBVA'dan Engin İpek üçüncü oldu ve son olarak erkekler (40+) kategorisinde Vorwerk'ten Celal Altunbaş birinci, VakıfBank'tan Boran Karataş ikinci, Inveo Yatırım Holding'ten Burak Çaptuğ ise üçüncülüğü elde ederek havuzda madalyaya uzanan isimler oldular.

Madalyalar İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’dan

Büyük finallerin tamamlanmasının ardından, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Ana Sahne’de gerçekleştirilen ödül töreni’nde 12 farklı branşta adil ve fair-play çerçevesinde yarışarak kürsüye çıkmaya hak kazanan tüm sporcu ve takımlara madalyalarını, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal takdim etti.

Gecede sporcuları tek tek tebrik eden Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumsal hayatta sporun, dayanışmanın ve takım ruhunun önemine dikkat çekerek bu dev organizasyona İTÜ olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ödül töreninde, katılımcılara sponsorlar eşliğinde çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hem stres atan hem de yeni network bağları kuran iş profesyonelleri, turnuvanın yorgunluğunu keyifli bir atmosferde çıkardı.

İngiltere Vizesini Alan Takım ve Şampiyonlar Belli Oldu

Büyük bir disiplin ve özveriyle turnuvayı zirvede tamamlayarak genel klasmanda şampiyonluk kupasını göğüsleyen, aynı zamanda İngiltere’deki World Corporate Games’e giderek Türkiye’yi küresel arenada temsil etmeye hak kazanan isimler, İngiltere’de gerçekleşitirilecek 2027 World Corporate Games’te yerini alacak. İstanbul Corporate Games, 24. yılında da spora, dostluğa ve kurumsal dayanışmaya unutulmaz bir imza attı.