Özdemir, 2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti listesinden İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmişti. Daha sonra Ekim 2024’te CHP’ye katılan Özdemir’in parti rozeti dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılmıştı.

CHP’de yaklaşık iki yıl siyaset yapan Özdemir, 17 Haziran 2026 tarihinde partisinden ayrıldı. TBMM Başkanlığı’na sunduğu istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İstifasının ardından siyasi geleceği merak konusu olan Özdemir’in tercihi AK Parti oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile birlikte grup toplantısına katılan Özdemir’in partiye katılımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı rozetle resmiyet kazandı.

Böylece Nimet Özdemir, son üç yıl içerisinde İYİ Parti, CHP ve AK Parti’de görev alan isimlerden biri olarak Türk siyasetindeki parti değişiklikleri tartışmalarında yeniden gündeme geldi.