Gram altın 7 ayın dibinde

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içi piyasalara da yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 80 lira seviyesine kadar gerileyerek Aralık 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Hafta başından bu yana yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden gram altın, ay başına göre ise çift haneli düşüş sergiledi. Böylece yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında son dönemin en sert geri çekilmelerinden biri yaşandı.

Ons altın 4 bin doların altına indi

Küresel piyasalarda spot altın fiyatı, güçlü doların etkisiyle Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Ons altın gün içinde yüzde 3’ü aşan kayıpla 3 bin 970 dolar civarında işlem gördü.

Analistler, ABD dolarındaki yükselişin yanı sıra yatırımcıların risk iştahındaki değişimin de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Gümüşte kayıplar daha da derinleşti

Altındaki düşüşten gümüş de nasibini aldı. Ons gümüş fiyatı yüzde 5’e yaklaşan kayıpla 58 dolar seviyelerine inerken, gram gümüş de yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 88 lira bandına geriledi.

Değerli metallerdeki satış dalgası, özellikle kısa vadeli yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, piyasalar doların seyrini ve küresel merkez bankalarının mesajlarını yakından takip ediyor.

Güçlü dolar baskısı sürüyor

ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi (DXY) yükselişini sürdürerek 101 seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlara göre doların güçlü kalmaya devam etmesi halinde altın ve gümüş fiyatlarında dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.