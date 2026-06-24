Kat maliklerinden biri, aidatların kısa sürede 13 bin liradan 20 bin liraya yükseltildiğini, bunun yanında daire sahiplerinden 100 bin lirayı aşan ek ödeme talep edildiğini belirterek site yönetimine dava açtı.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, kat maliki Hediye Hin tarafından site yönetiminin mali işlemlerine ve genel kurul süreçlerine ilişkin çeşitli itirazlar gündeme getirildi. Hin, aidatların belirlenmesinde bütçe ve bilanço çalışmalarının kat maliklerine sunulmadığını, gelir-gider kalemlerinin yeterince şeffaf paylaşılmadığını öne sürdü.

Mahkeme, uyuşmazlığın aydınlatılması amacıyla siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvellerinin dosyaya sunulmasını istedi. Belgelerin teslim edilmesinin ardından dosya, Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilecek.

Dava konusu olan genel kurul toplantısında aidatların artırıldığını ve ocak ayı için toplu ödeme kararı alındığını savunan Hin, aidat tahsilatı sürecinde bazı ortak alan hizmetlerinin kesildiğini iddia etti. Site sakinlerinin mağdur edildiğini öne süren Hin, yaşananların kayıt altına alındığını belirtti.

Öte yandan, rezidansta aidat borcunu ödemeyen bazı maliklerin borçlarında indirim yapıldığı yönündeki iddialar da dosyaya taşındı. Yaklaşık 6 milyon liraya ulaştığı öne sürülen aidat alacaklarıyla ilgili alınan kararların hukuka aykırı olduğunu savunan Hin, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Kat malikinin bir diğer iddiası ise site adına toplanan paraların yönetim kararı olmaksızın çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesi oldu. Bu konuda da mahkemeden inceleme talep edilirken, dava kapsamında yönetimin mali uygulamalarının ayrıntılı şekilde mercek altına alınması bekleniyor.

Mahkeme süreci devam ederken, bilirkişi raporunun hem aidat artışlarının dayanaklarını hem de yönetimin mali işlemlerini ortaya koyması bekleniyor.