Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Abacıoğlu, Ekovitrin Dergisi’nin geçmiş yıllarda kapağına taşıdığı Dr. Avni Çelik’e özel anlamlı bir hediye takdim etti. Ekovitrin’in, Avni Çelik ve Sinpaş Holding’in başarı hikâyesini geniş şekilde ele aldığı, “Avrupa’nın Kalbine imzasını atan türk” başlıklı kapak çalışması yıllar sonra çerçevelenerek kendisine hediye edildi.

Sürpriz hediye karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Avni Çelik, söz konusu kapağın kendisi için güzel bir hatıra olduğunu belirterek, nazik ziyaret ve anlamlı armağan için Kamuran Abacıoğlu’na teşekkür etti. Çelik, bu ziyaretin kendisi açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Sinpaş Holding’in mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yatırım planları da ele alındı. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ve yatırım gruplarından biri olan Sinpaş Holding’in yeni dönem vizyonunu paylaşan Avni Çelik, sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kamuran Abacıoğlu ise Türk iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Avni Çelik’in uzun yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların takdire değer olduğunu belirterek, Sinpaş Holding’in yeni projelerinde de başarılar diledi.

Türk İş Dünyasının Önemli İsimlerinden Biri

1950 yılında Çorum’da doğan Dr. Avni Çelik, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında Sahil İnşaat ve Pazarlama A.Ş.’yi, bugünkü adıyla Sinpaş’ı kurarak iş hayatına adım attı. Gayrimenkul sektörünün yanı sıra sanayi, hizmet, yapı ve enerji alanlarında da yatırımlar gerçekleştiren Çelik, bugün 33 şirketi ve 2 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Sinpaş Holding’in yönetimini sürdürüyor.

Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona eren ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.