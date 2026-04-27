Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Özgür Gökçe, “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özgür Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 12 Nisan’da gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmazken, dosyada yer alan iddiaların titizlikle incelendiği öğrenildi.