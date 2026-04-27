İddialara göre yangın, otelin makine dairesi bölümünde başladı. Saat 13.30 sıralarında fark edilen durum üzerine otel yönetimi hızla alarm verdi ve içeride bulunan misafirler ile çalışanlar güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otel içerisinde detaylı inceleme ve müdahale çalışmalarını sürdürürken, olayın çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

Yetkililerden resmi açıklama beklenirken, tahliye sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.