Yeni düzenlemeye göre, Ortak Transit Rejimi kapsamında Türkiye’ye varışlı taşımalarda transit süre sınırına 48 saatlik bir ek süre tanınacak. Bu sayede, taşımacılık firmalarının kontrolü dışında gelişen gecikmelerde cezai yaptırımların önüne geçilebilecek

Ayrıca, Ro-Ro ve Ro-La hatlarındaki mod değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeler, gerekli belgelerle desteklendiğinde saat limiti olmadan süre aşımından muaf tutulacak.

Bu çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Gümrükler Genel Müdürlüğümüze sektöre sağladıkları esneklik ve destekten dolayı UND olarak teşekkür ediyoruz.

Bakanlığımızın, sektörün sorunlarına hızlı ve yapıcı çözümler üretmesi, Türkiye’nin lojistik sektörüne büyük bir katkı sunmuştur.

Bu tür düzenlemeler, Türkiye'nin uluslararası taşımacılıkta güçlü bir lojistik merkezi olma hedefine giden yolda atılan önemli adımlardan biridir.