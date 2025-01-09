Kadınların taşımacılık sektöründe daha aktif rol almasını hedefiyle kurulan “UND Kadın Çalışma Grubu”, önemli bir adım atarak, kadın profesyonel TIR sürücüsü yetiştirmek için “UND Kadın Tır Sürücü Akademisi’ni” hayata geçirdi. Akademiye katılacak kadın sürücü adayları için başvurular toplanmaya başladı. Akademi, kadınlara uluslararası ve ulusal düzeyde profesyonel Tır sürücüsü olma imkânı sunuyor. Başvurmak isteyen kadınların tek yapmaları gereken, online başvuru formunu doldurmak.

Seçilen adaylar, deneyimli eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir eğitim programına alınacak. Bu eğitim sayesinde kadınlar, güvenli ve başarılı bir şekilde Tır sürüşü yapabilecekler. Profesyonel tır sürücülüğü mesleği, sadece iyi bir gelir kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kariyer yapma ve geleceğe yatırım yapma fırsatı sunan itibarlı bir meslektir.

Profesyonel tır şoförleri, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaret ağında önemli yer tutan lojistik sektörünün ana aktörleri pozisyonundalar. Kadınların sektöre katılımı, farklı perspektiflerin ve inovatif düşünme biçimlerinin sektöre kazandırılmasına yol açıyor. Sürücülük, kadınların dikkatli ve kurallara uyan yapıları sayesinde rahatlıkla yapabilecekleri bir meslek. Kadınların bu alanda başarılı olabileceğini göstermek isteyen UND lojistik sektöründe kadın istihdamının artması hedefinde de önemli bir adım atmış olacak. Bu sayede hem kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlanacak, hem de sektörün gelişimine destek verilecek.

Bakan Uraloğlu: Kadın sürücü çalıştıran firmaları destekleyeceğiz!

30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle, UND’yi ziyaret ederek kadın sürücülerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplantı sonrası basına verdiği demeçte: “Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır. UND ile yaptığımız toplantıda da kadın sürücü istihdam eden sektörümüzü, şirketlerimizi bakanlık olarak destekleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Kadın tır sürücü sayısının artmasıyla birlikte, lojistik sektöründe önemli değişimler yaşanması bekleniyor. Bu durum, sektörün daha verimli ve dinamik hale gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemizde sürücü sıkıntısının yüksek olması nedeniyle ileriki aşamalarda erkek adaylar da başvuru yapabilecek, ancak kadınlar öncelikli olacak.

Başvuru Bilgileri

Akademiye başvurmak isteyen kadınların aşağıda yer alan linki tıklayarak çıkan sayfadaki başvuru formunu 1 Mart 2025 tarihine kadar doldurmaları yeterli.

https://form.jotform.com/212572001351945

