İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.



Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına "Adayı terk edin" çağrısı

Maldivler hükümetinin yaptırım kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına adayı terk etme tavsiyesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkede bulunan İsrail vatandaşlarına ayrılmayı düşünmeleri tavsiye edilir, çünkü kendilerini herhangi bir nedenle sıkıntı içinde bulurlarsa, bizim yardım etmemiz zor olacaktır" ifadesine yer verildi. İsrailli yetkililer vatandaşları Maldivler'e alternatif olarak Hindistan'ın Lakshadweep adalarını ziyaret etmeye çağırdı.