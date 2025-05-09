SBU’nun verdiği bilgilere göre, yakalanan şahıslar Ukrayna ordusunun eski mensupları olan bir kadın ve bir erkekten oluşuyor. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, casusluk faaliyetlerini destekleyen dijital verilere ve iletişim araçlarına el konuldu.

Yetkililer, Macaristan askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen ağın, özellikle Zakarpatya bölgesindeki hava savunma unsurlarının yerini tespit etmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, olası bir Macar saldırısı durumunda halkın tepkilerini ölçmek için bölge sakinlerinin tutum ve duygularının da analiz edildiği aktarıldı.

SBU, bu tür bir casusluk operasyonunun Ukrayna tarihinde bir ilk olduğunu vurgularken, ağın Rusya ile olası bir bağına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Gözaltına alınan kişilerin vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacakları ve ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya oldukları bildirildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın iddialarına ilişkin Macaristan cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.