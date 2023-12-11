Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Lens - Sevilla ve PSV Eindhoven - Arsenal karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek. Bu müsabaka TSİ 23.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Manchester United - Bayern Münih

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Napoli - Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica



13 Aralık Çarşamba

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk

23.00 Royal Antwerp - Barcelona