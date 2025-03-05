Avrupa futbolunun dev ekiplerinin mücadele edeceği bu aşamada dikkat çeken eşleşmeler bulunuyor. İngiliz devi Manchester United, İspanya deplasmanında Real Sociedad ile karşılaşırken, Tottenham Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. İtalya'nın güçlü ekiplerinden Roma, kendi sahasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maç Programı

20.45 Maçları:

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

FCSB - Lyon

Fenerbahçe - Rangers

23.00 Maçları:

Viktoria Plzen - Lazio

Bodo/Glimt - Olympiakos

Ajax - Eintracht Frankfurt

Roma - Athletic Bilbao

Avrupa futbolunun kıyasıya rekabetine sahne olacak bu maçlarda alınacak sonuçlar, çeyrek finale yükselen takımları belirleyecek. Özellikle Fenerbahçe'nin Rangers karşısında alacağı sonuç, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.