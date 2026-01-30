Törende konuşan Bakan Kurum, İstanbul’un depreme hazırlanmasının bir “beka meselesi” olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İstanbul’un her an deprem tehdidi altında olduğuna dikkat çeken Kurum, “İstanbul’umuzu kentsel dönüşümle yenileyecek, sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Deprem korkusunun olmadığı, güvenli bir şehir için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Türkiye afet konutlarında dünyada örnek ülke”

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların Türkiye’ye büyük bir tecrübe kazandırdığını belirten Kurum, “Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanda 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Türkiye artık afet öncesi ve sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde dünyada sayılı ülkeler arasındadır” ifadelerini kullandı.

İstanbul için kura süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceğini hatırlatan Kurum, şu ana kadar 35 ilde 127 bin hak sahibinin belirlendiğini söyledi. Kurum, “Önümüzdeki günlerde İstanbul’da 100 bin sosyal konutun kura çekimini gerçekleştireceğiz. Ayrıca kiralık sosyal konut sürecini de İstanbul’da ayrı bir başlıkta ilerleteceğiz” dedi.

Muhalefete eleştiri

Konuşmasında ana muhalefete de eleştiriler yönelten Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerinin engellendiği iddialarını reddederek, “Hangi belediye destek istemiş de kapımızı kapatmışız? Bizim başlattığımız ama yarım bırakılan projeleri bugün yine biz tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de tepki gösteren Kurum, “3 yıldır deprem bölgesine uğramayanların bugün ‘yanınızdayız’ demesi samimi değildir. Vesayetle siyaset olmaz, gölgede duranın gölgesi olmaz” ifadelerini kullandı.

“Okmeydanı’nda yine Beyoğlular yaşayacak”

Okmeydanı’ndaki dönüşüm projelerine ilişkin iddialara da değinen Kurum, yapılan konutların yabancılara satıldığı yönündeki söylemleri yalanlayarak, “Burada yine Beyoğlulu kardeşlerimiz yaşayacak. Parklarıyla, yürüyüş yollarıyla, güvenli konutlarıyla vatandaşlarımız huzur içinde yaşayacak” dedi.

Bakan Kurum, konuşmasını “Devlet-millet el ele vererek Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.