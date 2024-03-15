UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan maçların ardından sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup olsa da skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-0

Fenerbahçe-Union Saint - Gilloise (Belçika): 0-1

PAOK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1

Fiorentina (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-0

Club Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 3-0

Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-6