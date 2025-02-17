Altın Fiyatlarında Rekor Artış Devam Ediyor

2025’in başından bu yana altın, sadece altı hafta içinde tarihi zirvelere ulaşarak büyük bir artış gösterdi. Altının ons fiyatı 2.942 dolara kadar yükselirken, gram altın 3.423 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yılbaşından itibaren gram altın fiyatı yüzde 13'ün üzerinde bir artış kaydetti.

UBS analistleri, altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasındaki ana sebepler arasında yatırımcıların altına olan ilgisinin artması, küresel ekonomik belirsizlikler ve güçlü resmi sektör talebini gösterdi. Ayrıca, analistler 2025’in sonlarına doğru altın fiyatlarının daha da yüksek zirvelere ulaşabileceğini belirtiyor.

UBS’den Altın İçin Olumlu Görünüm

UBS’in yayımladığı raporda, altın fiyatlarının yılın başından itibaren gösterdiği hızlı artışa dikkat çekilerek, "Altın, yılın sadece ilk 6 haftasında benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlarla karşılaştı. Bu güçlü yükseliş, 2025 yılı boyunca finansal piyasalarda genel bir duygu yaratabilir" ifadelerine yer verildi.

Banka, altın fiyatlarının, özellikle güvenli liman olarak tercih edilmesinin yanı sıra enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik risklerin etkisiyle daha da yükselebileceğini vurguluyor. UBS, altının gelecekteki potansiyel yükselişine dair iyimserliğini sürdürüyor ve yatırımcılara altına yatırım yapma konusunda dikkatli olmalarını öneriyor.