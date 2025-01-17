Sıkıyönetim Krizi ve Tutuklama

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz günlerde “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Bu durum Ulusal Meclis’te sert tepkiyle karşılanmış ve Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddettiği için Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Sağlık Gerekçesiyle İfade Vermedi

Başkent Seul'deki başkanlık konutunda tutuklanan Yoon, gözaltında üçüncü gününe girerken, Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi’ne (CIO) giderek ifade vermeyi bir kez daha reddetti. CIO tarafından yapılan açıklamada, Yoon’un dün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği belirtildi. Yoon’un avukatı Seok Dong-hyeon, “Başkan Yoon, bugün de CIO'ya gitmeyecek” dedi. Ayrıca Yoon’un ilk ifadesinde duruşunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

“Kan Dökülmesini Önlemek İçin İş Birliği Yaptım”

Yoon Suk Yeol, soruşturmayı “yasa dışı” olarak nitelendirmiş ve güvenlik güçleriyle çatışma çıkmasını engellemek amacıyla iş birliği yaptığını ifade etmişti. Ancak yetkisizlik gerekçesiyle yaptığı tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Tutuklama kararının geçerlilik süresinin 48 saat olduğu belirtilirken, Yoon’un bu süre zarfında gözaltı merkezinde tutulduğu kaydedildi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Devlet Başkanı Yoon’un ifade vermeyi reddetmesi ve sıkıyönetim ilanı nedeniyle yaşanan kriz, Güney Kore siyasetinde gerginliğe neden olmaya devam ediyor. CIO’nun, Yoon’a yönelik soruşturmayı derinleştireceği ve hukuki sürecin yakından takip edildiği bildirildi.