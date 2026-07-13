Dosyaya yansıyan iddialara göre Başaran, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağı" vaadiyle toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 taşınmazın Ahbap Derneği adına devredildiğini, ancak bedellerinin ödenmediğini ve taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını öne sürdü.

Kızını kaybetmesinin ardından yardım projesine destek verdiği öne sürüldü

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, 2018 yılında İran'da meydana gelen özel jet kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmişti. İddialara göre yaşadığı bu büyük acının ardından özellikle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine hassasiyet gösteren Başaran, Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı" yönündeki teklifine olumlu yaklaştı.

İddia: 22 taşınmaz devredildi, ödeme yapılmadı

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Haluk Levent, Başaran Grubu'na ait toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 taşınmazı Ahbap Derneği adına satın almak istediğini belirtti. Hüseyin Başaran ise söz konusu taşınmazların bedellerinin ödenmediğini ve kendisinin dolandırıldığını ileri sürerek Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Daha sonra dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

"Yurt yapılmadı" iddiası

Başaran'ın şikayet dilekçesinde, taşınmazların "kimsesiz kız çocukları için yurt yapılması" amacıyla kullanılacağının ifade edildiği ancak bu amacın gerçekleşmediğinin tespit edildiği öne sürüldü. Savcılık, bu iddiaları da yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Haluk Levent hakkındaki soruşturma genişledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında dernek merkezinde de arama yapıldığı bildirildi. Dosyada ayrıca dernek hesaplarına ilişkin mali hareketler, para transferleri ve farklı iddiaların da incelendiği aktarıldı.

Süreç yargıda

Dosyada yer alan 22 taşınmazın devri, 60 milyon dolarlık alacak ve yurt projesine ilişkin tüm iddialar şu aşamada soruşturma kapsamındaki iddialardan ibaret olup, yargı süreci devam ediyor. Haluk Levent veya avukatları tarafından bu iddialara ilişkin yapılacak açıklamalar ile savcılık ve mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni bulgular dosyanın seyrini belirleyecek.