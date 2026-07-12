Levent, "örgüt üyeliği" ve "kara para aklama" dahil birçok ağır suçlamayla sorgulanmak üzere İstanbul’a sevk edildi.

Otoyolda Kıskıvrak Yakalandı

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan Haluk Levent'in, İstanbul’dan İzmir’e gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanatçıyı İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkisinde durdurarak gözaltına aldı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Levent, geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere ivedilikle İstanbul’a gönderildi.

Suçlama Listesi Kabarık: "Deprem Bağışları Şahsi Hesaplara Aktarıldı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada soruşturmanın detayları paylaşıldı. "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken iddialar şu şekilde sıralandı:

Asistanın Hesabına Milyonlarca Lira: Haluk Levent'in, dernek paralarını takip ettirmemek adına çok sayıda şüpheliye ait banka hesabını kullandığı iddia edildi. Bu hesaplardan biri olan asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına, dernek kasasından yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Deprem Parasıyla 990 Milyon Liralık Yasal Bahis İddiası: Dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplamda 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve bu işlemlerden yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğu belirlendi. Başsavcılık, şahsi banka hesaplarını kullanamayan ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunan Haluk Levent’in bu büyüklükteki nakit akışını bahis üzerinden yönettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Gayrimenkul Vurgunu İddiası: Yürütülen farklı bir soruşturmada ise dernek adı ve bağış vaatleri kullanılarak mağdur edilen kişilerden gayrimenkul alındığı, asistan Yeliz Kaya üzerine devredilen bu taşınmazların daha sonra üçüncü kişilere tescil ettirilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyet yaratıldığı öne sürüldü.

"Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaydı"

Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşların iyi niyetiyle yaptığı yardımların yurt dışına çıkarıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve şahsi hesaplar ile kambiyo senetleri aracılığıyla dernek içinin boşaltıldığı yönünde ciddi emarelere ulaşıldığını bildirdi. Hakkında halihazırda yurt dışına çıkış yasağı bulunan Haluk Levent'in, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan Haluk Levent ve diğer şüphelilerin önümüzdeki saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi bekleniyor.