Güney Asya’ya İlk Hizmet, Tarihi Anlaşma

Uraloğlu, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla geliştirdiği Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya’ya yönelik kapasite satışının Dubai merkezli bir şirketle yapılan anlaşma sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Bu anlaşmanın teknik başarı ve ticari değer açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Türksat 6A ile doğudaki en uzak coğrafyalara ilk kez uydu kapasitesi ihraç ettik. Bu sadece bir satış değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin bir göstergesidir” dedi.

Kapsama Alanı 5 Milyar Kişiye Ulaştı

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın uydu hizmetlerinin artık Batı Avrupa’dan Hindistan’a, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya kadar uzandığını hatırlatarak, 5 milyar kişiye erişen kapsama alanı sayesinde Türksat’ın küresel ölçekte hizmet sunar hale geldiğini söyledi. Türksat 6A’nın da içinde bulunduğu uydu filosunun dünya nüfusunun yüzde 65’ine ulaşabildiğini belirten Uraloğlu, “Türksat artık sadece bölgesel değil, küresel bir uydu operatörüdür” dedi.

Milli Teknolojiden Uluslararası Başarıya

Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracatın, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli bir uydunun ilk kez ticari olarak dış pazarda yer bulması açısından da özel bir anlam taşıdığını ifade eden Uraloğlu, “Bu gelişme, Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılığını nasıl hızla azalttığının en somut göstergelerinden biridir. Artık uzayda izleyen değil, yön veren tarafız” şeklinde konuştu.

Güney Asya Pazarı Türksat’la Tanıştı

Türksat’ın bu satışla birlikte daha önce aktif olarak girmediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarında hizmet sunmaya başladığını belirten Uraloğlu, yapılan anlaşmayla Türksat’ın uluslararası alandaki marka değerinin de önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, Türkiye’nin milli uzay teknolojilerinin geldiği noktayı ve Türksat’ın küresel ölçekteki büyümesini bir kez daha gözler önüne serdi. Türksat, Türksat 6A ile birlikte dünya uydu pazarında artık daha güçlü bir oyuncu olarak yer alıyor.