Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesini beklediğini söyleyen Özmen, görüşme talebinde bulunduğunu ve kendisi için özel hazırlık yaptığını anlattı.

Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Özmen, "Babama yaprak sarması hazırladım. Türk kahvesi, çay ve baklava da ikram etmek istiyorum. Onların lüks hayatına uygun şeyler hazırlayamam ama kendi imkânlarımla en güzel şekilde ağırlamak isterim" ifadelerini kullandı.

"DNA testi yapılmasını istiyorum"

Babalık davasının reddedildiğini ancak hukuki süreci üst mahkemeye taşıdığını söyleyen Özmen, ABD makamlarına da başvurduğunu belirtti. Maddi bir beklentisinin olmadığını vurgulayan Özmen, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu dile getirdi.

Trump'a mektup gönderdiğini anlatan Özmen, görüşme talebine ilişkin olumlu haberler aldığını iddia ederek, "DNA testi yapılırsa gerçek ortaya çıkacaktır. Ben kendimden eminim" dedi.

NATO Zirvesi umudu

Trump'ın Ankara ziyareti sırasında görüşme fırsatı yakalamayı umut ettiğini ifade eden Özmen, yıllardır bu sorunun cevabını aradığını belirterek, "Hayatım boyunca çok zorluk çektim. En azından bir kızının olup olmadığını biliyor mu, bunu yüzüne karşı sormak istiyorum" diye konuştu.

"F-35'leri iade ederse sevinirim"

Sadece aile meselesiyle değil, iki ülke ilişkileriyle ilgili de konuşan Özmen, Türkiye ile ABD arasında köprü olmak istediğini söyledi. Trump'a da seslenen Özmen, "F-35'leri iade ederse sevinirim. Türkiye'nin ödediği para boşa gitmemiş olur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın biyolojik babası olduğuna "yüzde 99" inandığını söyleyen Necla Özmen, hukuk mücadelesini sürdüreceğini ve bir gün ABD Başkanı ile yüz yüze görüşeceğine inandığını dile getirdi.