14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'a zatürre teşhisi konulmuş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Doktorların günlerdir sürdürdüğü tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından biriydi

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ve oyunculuğa ilgi duydu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan sanatçı, 1967 yılında düzenlenen bir yetenek yarışmasıyla dikkat çekti. Bir yıl sonra kazandığı fotoroman yarışmasının ardından sanat kariyerine profesyonel olarak adım attı.

Sinemaya 1968 yılında küçük rollerle başlayan İnanır, ilk başrol deneyimini yönetmen Atıf Yılmaz imzalı Kara Gözlüm filmiyle yaşadı. Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan sanatçı, daha sonra Türk sinemasının en unutulmaz partnerliklerinden birine imza attı.

Unutulmaz filmlerle hafızalara kazındı

Kadir İnanır, kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Devlerin Aşkı ve Bodrum Hakimi gibi Türk sinemasının klasikleşen yapımlarında rol aldı. Güçlü oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla Yeşilçam'ın en önemli erkek yıldızları arasında gösterildi.

Ödüllerle taçlanan kariyer

Başarılı sanat yaşamı boyunca birçok prestijli ödül kazanan Kadir İnanır, Utanç ile Altın Koza Film Festivali'nde, Yılanların Öcü ile ise Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Kariyeri boyunca sayısız yapımda rol alan usta oyuncu, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Kadir İnanır'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olurken, usta oyuncunun geride bıraktığı filmler Türk sinemasının en değerli mirasları arasında yaşamaya devam edecek.