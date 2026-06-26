Halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, halka arzdan elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini artıracak yatırımlar ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirileceğini belirterek, şirketin hem yurt içi hem de yurt dışındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Anadolu’nun üreten gücü Golda Gıda, halka açılıyor. Halka arz, Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde, Borsa İstanbul (BİST) Birincil Piyasa’da 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde, “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleşecek. Pay başına 9,20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arza yatırımcılar talep toplama tarihlerinde GOLDA koduyla katılabilecek.

Katılım endeksine uygun

Golda Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 50 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak suretiyle toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 35, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 804 milyon 999 bin 982 TL olması beklenmektedir. Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60'ının kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, yüzde 40-50'sinin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

“Halka arz büyüme ivmemizi hızlandıracak”

Halka arzın şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, “Golda Gıda olarak, 1996 yılından bu yana kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve Avrupa standartlarındaki tesislerimizle gıda sektöründe güçlü bir konuma ulaştık. Bugün Karaman Kazımkarabekir'de bulunan 1 milyon 78 bin metrekarelik entegre üretim alanımızda makarna, un, bakliyat, irmik ve bisküvi üretimi gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ulaştırarak ülkemizin ihracat performansını destekliyoruz. Ciromuzun yarıdan fazlasını makarna satışları oluştururken, toplam ihracatımız içinde makarna yüzde 76 pay ile öne çıkıyor. Halka arzı, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz. Halka arzın sağlayacağı kurumsal dönüşümle birlikte şirketimizin bilinirliğini artırmayı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi daha da güçlendirerek kurumsal yapımızı ileri taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Elde edilecek fon yeni yatırımlarda değerlendirilecek

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları ve gelecek döneme ilişkin planlarına ilişkin de bilgi veren Doğan, “Elde edeceğimiz fonun ağırlıklı bölümünü, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmeyi planlıyoruz. Gelirin yüzde 50-60'lık kısmını makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarımıza yönelik kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına ayıracağız. Kalan yüzde 40-50'lik bölümü ise un, makarna, irmik ve bakliyat üretiminde kullanılacak hammadde alımları kapsamında işletme sermayemizin güçlendirilmesinde değerlendireceğiz. Hedefimiz, Anadolu buğdayının kalitesini ve lezzetini yeni yatırımlarımızın desteğiyle daha geniş pazarlara ulaştırmak, yurt içi ve yurt dışındaki etkinliğimizi artırarak gıda sektörünün önde gelen kuruluşları arasındaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek” dedi.

“Şirketimizin brüt kârı 2026 ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 10 arttı”

Şirketin gıda sektöründeki başarılı performansının finansal göstergelerine de yansıdığını belirten Fatih Doğan, şu bilgileri paylaştı:

“Son dönemde sektör genelinde küresel olarak yaşanan zorlu piyasa koşullarına rağmen operasyonel verimliliğimizi korumaya ve üretim gücümüzü sürdürülebilir şekilde geliştirmeye odaklandık. Brüt kârlılık marjımızı istikrarlı seviyelerde tutarken, 2026 yılının ilk çeyreğinde hem satışlarımızda hem de operasyonel kârlılığımızda iyileşme kaydettik. Söz konusu dönemde hasılatımız 685 milyon 467 bin TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklarımız 3,9 milyar TL'ye ulaşırken, şirketimizin brüt kârı 2026 ilk çeyrek sonunda 2025 aynı döneme göre yüzde 10 oranında artışla 90 milyon 945 bin TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjımız ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla gerçekleştireceğimiz kapasite artırımı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarıyla büyümemizi desteklemeyi, rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz."

Sürdürülebilirlik yatırımlarıyla geleceğe hazırlanıyor

Sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Doğan, “Sıfır Atık Belgemiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikamız, kojenerasyon tesisimiz ve 1,8 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralimizle enerji verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli adımlar attık. Bu yatırımlar sayesinde hem kaynak kullanımında verimliliği artırıyor hem de çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. Bununla birlikte verimlilik ve kapasite artışını desteklemek, yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ileri taşımak amacıyla yenilenebilir enerji alanında ilave güneş enerji santrali ve enerji depolama yatırımlarını da değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir üretim anlayışımız doğrultusunda çevreye ve topluma değer yaratan uygulamalarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.