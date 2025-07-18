Aylık ücret 699 TL’ye çıkıyor

Halihazırda 499 TL olarak uygulanan TurkNet internet abonelik ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte 699 TL’ye yükselecek. Böylece kullanıcılar, ağustos ayından itibaren her ay 200 TL daha fazla ödeme yapacak.

"Yılın ilk ve tek fiyat güncellemesi"

TurkNet tarafından yapılan açıklamada, bu fiyat artışının yıl içinde yapılacak tek güncelleme olduğu belirtildi. Şirket, maliyet baskılarına rağmen fiyatlarını 13 ay boyunca sabit tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz."

Yaklaşık 1 milyon abone etkilenecek

TurkNet’in bireysel kullanıcı sayısının 1 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu zam, geniş bir kullanıcı kitlesini doğrudan etkileyecek. Şirketin sunduğu “taahhütsüz ve sınırsız” internet hizmeti, özellikle yüksek hız ve adil kullanım kotası olmaması gibi avantajlarıyla dikkat çekiyordu.

Kullanıcı tepkisi ne olacak?

TurkNet’in fiyat artışı sosyal medya platformlarında ve kullanıcı forumlarında tartışılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar zam oranını yüksek bulurken, bazıları ise hizmet kalitesinin bu fiyatı hak ettiğini savunuyor. Şirketin taahhütsüz hizmet sunması, kullanıcıların alternatif servis sağlayıcılara geçiş yapmasını da kolaylaştırıyor.

Yeni tarife 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.