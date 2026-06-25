Şirketin halka arz fiyatı pay başına 69 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,62 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Satışa sunulacak payların 31,5 milyon adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 15,5

Halka arzın tamamlanmasının ardından Orzaks İlaç'ın çıkarılmış sermayesinin 338,5 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 15,51 olacak. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

EŞİT DAĞITIM YÖNTEMİ UYGULANACAK

Halka arzda bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi tercih edilecek. Ayrıca yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanamayacak.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS

2004 yılında kurulan Orzaks İlaç; vitamin, mineral, omega-3, probiyotik, kolajen, bitkisel destek ürünleri ve dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle eczane kanalındaki güçlü dağıtım ağıyla sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

Finansal sonuçlara göre Orzaks, 2025 yılında 7,33 milyar TL hasılat ve 1,05 milyar TL net dönem kârı elde etti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise gelirlerini 2,63 milyar TL'ye, net kârını ise 348,5 milyon TL'ye taşıdı. Şirketin 2025 yılı brüt kârı 4,75 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIM VE BORÇ YÖNETİMİNDE KULLANILACAK

Şirket yönetimi, halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 50'sini yeni ve devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor. Kaynağın yüzde 30'u finansal borçların kapatılmasına, yüzde 20'si ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak.

1 YIL SATMAMA TAAHHÜDÜ

Orzaks İlaç halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak. Buna karşın halka arz sonrası ilk 5 işlem günü boyunca günlük alım emri desteği sağlanacak. Ortaklardan Yunus Emre Alimoğlu'nun günlük 3 milyon 550 bin adet alım emri vermeyi taahhüt ettiği açıklandı.

Şirket ve mevcut ortaklar ayrıca halka arz sonrasında 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü vererek yatırımcılara güven mesajı sundu.