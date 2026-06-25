Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi belirlediği bir dönemde Türk şirketlerinin dünyanın en büyükleri arasına girmesi dikkat çekti.

2026 Global 2000 listesinde Türkiye'nin en yüksek sıradaki şirketi 661'inci sırada bulunan İş Bankası oldu. İş Bankası'nı VakıfBank ve Türk Hava Yolları takip etti.

Bankalar İlk Sıralarda

Türk şirketleri arasında en yüksek sıralamayı alan İş Bankası, 29,52 milyar dolarlık satış, 1,84 milyar dolarlık kâr ve 130 milyar doları aşan varlık büyüklüğüyle listenin 661'inci sırasında yer aldı.

VakıfBank 677'nci sıradan listeye girerken, Halkbank da dünyanın en büyük şirketleri arasında kendine yer buldu. Böylece Türk bankacılık sektörü, küresel ölçekteki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

THY Zirveye En Yakın Reel Sektör Şirketi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 731'inci sıraya yerleşerek reel sektör şirketleri arasında en üst sırada yer aldı.

25,06 milyar dolarlık satış ve 3,14 milyar dolarlık kâr açıklayan THY, aynı zamanda listede yer alan Türk şirketleri arasında en yüksek kârlılığa sahip şirketlerden biri oldu.

Koç Holding ve Sabancı Holding Küresel Ligde

Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında bulunan Koç Holding ve Sabancı Holding de Forbes Global 2000 listesinde yer aldı.

Koç Holding, 68,55 milyar dolarlık satış hacmiyle Türk şirketleri arasında en yüksek ciroya ulaşırken, 11,08 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekti.

Sabancı Holding ise 1.020'nci sıradan listeye girerek küresel şirketler arasındaki yerini korudu.

Aselsan'dan Dikkat Çeken Başarı

Savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Aselsan, 1.377'nci sırada yer aldı. Şirketin 41,55 milyar dolarlık piyasa değeri, listedeki Türk şirketleri arasında açık ara en yüksek seviyeye ulaştı.

Aselsan'ın piyasa değerinin, listede bulunan birçok banka ve holdingin üzerinde olması yatırımcıların savunma teknolojilerine olan ilgisini ortaya koydu.

Perakende ve Sanayinin Temsilcileri

Listede otomotiv sektöründen Ford Otosan, perakendeden BİM, sanayi ve içecek sektöründen AG Anadolu Grubu ile mühendislik ve taahhüt devi Enka da yer aldı.

Özellikle BİM'in 10,55 milyar dolarlık piyasa değeri ve Ford Otosan'ın güçlü satış performansı dikkat çekti.

Forbes Global 2000'de Yer Alan Türk Şirketleri

Sıra Şirket Satış Kâr Varlıklar Piyasa Değeri 661 İş Bankası 29,52 milyar $ 1,84 milyar $ 130,01 milyar $ 7,61 milyar $ 677 VakıfBank 29,23 milyar $ 1,75 milyar $ 127,07 milyar $ 6,71 milyar $ 731 Türk Hava Yolları 25,06 milyar $ 3,14 milyar $ 48,52 milyar $ 9,04 milyar $ 784 Akbank 20,01 milyar $ 1,51 milyar $ 81,92 milyar $ 8,02 milyar $ 805 Koç Holding 68,55 milyar $ 569,3 milyon $ 129,23 milyar $ 11,08 milyar $ 871 Halkbank 25,99 milyar $ 730,7 milyon $ 104,71 milyar $ 6,37 milyar $ 1020 Sabancı Holding 28,8 milyar $ 177,2 milyon $ 95,2 milyar $ 4,27 milyar $ 1377 Aselsan 4,51 milyar $ 787,9 milyon $ 10,9 milyar $ 41,55 milyar $ 1456 Ford Otosan 19,95 milyar $ 764,6 milyon $ 10,31 milyar $ 7,05 milyar $ 1706 BİM 18,23 milyar $ 527,1 milyon $ 8,96 milyar $ 10,55 milyar $ 1831 AG Anadolu Grubu 17,55 milyar $ 88,4 milyon $ 16,59 milyar $ 1,91 milyar $ 1947 Enka 3,93 milyar $ 863,7 milyon $ 11,4 milyar $ 13,09 milyar $

Küresel Devler Arasında Türkiye İmzası

Forbes Global 2000 listesi, dünya ekonomisinin yönünü belirleyen şirketleri ortaya koyarken, Türkiye'den 12 şirketin bu prestijli sıralamada yer alması Türk ekonomisinin küresel entegrasyon gücünü gösteriyor. Bankacılık, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, perakende ve holding sektörlerinden gelen şirketler, Türkiye'nin farklı alanlardaki rekabet kapasitesini gözler önüne seriyor.