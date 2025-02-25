Türkmen Gazı 1 Mart 2025'te Türkiye’de

Toplantıda enerji alanında kritik bir anlaşmaya imza atıldığını belirten Yılmaz, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında yapılan mutabakat çerçevesinde Türkmen gazının 1 Mart 2025 itibarıyla Türkiye’ye ulaşmasının planlandığını açıkladı. İlk etapta 1,3 milyar metreküplük doğalgazın swap yöntemiyle getirileceğini ifade eden Yılmaz, ilerleyen süreçte bu miktarın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkmenistan’daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve bu kaynakların batıya taşınmasına yönelik altyapı yatırımlarında TPAO ve BOTAŞ’ın yer alması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Ticarette Hedef 5 Milyar Dolar

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 2,2 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, bu rakamın dengeli bir görünüm sergilediğini söyledi. Ancak, iki ülke liderlerinin belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Türk müteahhitlerin Türkmenistan’da bugüne kadar 54 milyar dolar değerinde 1.100’den fazla proje üstlendiğini hatırlatan Yılmaz, özellikle Aşkabat ve Arkadağ Akıllı Şehri projelerinde Türk firmalarının daha fazla yer almasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Orta Koridor ve Eğitimde İş Birliği Güçleniyor

Ulaştırma alanında Orta Koridor’un geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun kapasitesinin artırılması ve Zengezur Bağlantısı’nın açılmasının, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticareti hızlandıracağını ifade etti.

Eğitim alanında ise Türkiye’de 30 bine yakın Türkmen öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yılmaz, bu sayının artırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu’nun kapasitesinin genişletilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

İmza töreni sonrası iki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını daha da güçlendirmek adına karşılıklı temasların artırılacağı vurgulandı. Yılmaz, "Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.